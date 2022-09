Una joven renuncia al trabajo después de que su jefe le quite la silla y obligue a estar 8 horas de pie

Annie, una joven estadounidense, ha provocado la indignación en las redes sociales. En su cuenta de Tiktok, la joven ha revelado que su jefe les quitó las sillas en el trabajo, obligándoles a estar de pie, además de prohibirles ir al baño y utilizar los teléfonos móviles. Un relato que no ha tardado en hacerse viral en la plataforma china.

Frente a las nuevas reglas establecidas por su jefe, la joven renunció y dejó su puesto. No se sabe a qué se dedicaba, ya que ha decidido no revelarlo, tan solo lo denunció en las redes sociales donde se podía leer: "Mi jefe me quitó mi silla y quiere que esté parada (de pie) 8 horas porque 'se ve mejor'. Adivinen quién no seguirá trabajando aquí". El vídeo cuenta con miles de reproducciones.

Annie explicó que ella no tiene ningún problema en cumplir con las 8 horas de pie, siempre y cuando se mantuviese activa.

Las quejas e indignaciones pronto asomaron por los comentarios de la publicación. Muchos también aprovechaban para denunciar su situación laboral actual o una ya antigua. Por otro lado, algunos querían saber cuál era el motivo de que su jefe no les dejase trabajar sentados.

Uno de los usuarios confesó que, al trabajar tantas horas de pie, tiene "discos degenerados en la espalda". Otro comentaba que "a los clientes, realmente, no les importa si te sientas o no. En serio, no entiendo por qué las empresas quieren hacer el trabajo lo más miserable y agotador posible".

La denuncia de la joven no ha hecho más que abrir un debate sobre las 'imposiciones' que muchos de los jefes ponen a sus empleados, a pesar de los motivos que esté padeciendo, un embarazo o una leve lesión en la espalda.