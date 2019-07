Rebecca Malstrom, una joven del estado de Maryland, Estados Unidos, y su perra tienen muchas cosas que compartir la una con la otra. Sobre todo una cosa en especial.

Tanto Becca como su perrita sufren sordera, pero eso no supone ningún impedimento para ellos. Todo lo contrario, la discapacidad motivó a la joven para enseñar a su fiel amiga el lenguaje de signos.

"Mi perra y yo somos sordas, por lo que estoy intentando enseñarle el lenguaje de signos. Yo le digo "encantado de conocerte" -todo en lenguaje de signos- y ella me choca el puño", escrbió la joven en su Twitter.

El vídeo, de momento ha sido retuiteado 167.000 veces y tiene poco más de 900.000 likes. Lo que motivó a Becca a subir un nuevo vídeo bromeando con su mascota: "Molly y yo nos vamos a casa después de trabajar ahora que somos unas estrellas. ¡Somos famosas Molly! Oh... a ella no le importa. No le gustan los paparazzis."