La ingeniosa e irónica respuesta de un conductor a otro molesto por no encontrar aparcamiento

El aparcamiento es uno de los grandes problemas para los conductores. Quienes además no tiene una plaza privada se ven obligados a dar vueltas una y otra vez alrededor de las mismas calles a la espera de que otro conductor se vaya. Ese problema es, precisamente, lo que ha molestado a un ciudadano británico que, mientras él no encontraba aparcamiento, el coche de su vecino siempre estaba estacionado.

El enfadado conductor quiso dejarle al otro una nota en la que mostraba su indignación por la situación. "¡Esto es un aparcamiento público! Has estado ocupando espacios durante dos semanas y no es justo para los residentes que confían en aparcar aquí. He informado al ayuntamiento", se podía leer en la nota.

Una advertencia que, lejos de asustar a su receptor, le ha servido para compartirla a través de su perfil de Reddit junto con una irónica respuesta. "Me gustaría darte las gracias por el vigor con la que defiendes el derecho de los residentes a aparcar en este aparcamiento público", comienza en tono educado. A continuación, quiso revelarle lo que conlleva un aparcamiento público: "Estoy de acuerdo que es bastante molesto cuando no quedan espacios en este aparcamiento, pero es lo que tiene que sea un aparcamiento público, y es algo con lo que tenemos que vivir".

También le quiso decir algo que probablemente enfadó más al conductor que escribió la primera nota. Le dice que no solo han sido 2 semanas ocupando espacios, sino que con ese coche han sido 4 años y, contando con su anterior coche, han sido 6. Además le hace una nueva revelación ante la acusación de que esas plazas deberían ser para los residentes: "Hubiera pensado que al estar este estacionamiento a 200 pies de mi casa me calificaba como residente".

Por último, le confirma que seguirá aparcando su coche en este lugar y le invita a "seguir hablando del tema" porque le "encantará escuchar lo que tiene que decir el ayuntamiento cuando se les informe que un coche ha aparcado en un aparcamiento público". De momento, el primer conductor no se ha pronunciado públicamente y tampoco se ha conocido que las autoridades hayan puesto sanción alguna a quien aparcó su coche en un espacio público habilitado para ello.