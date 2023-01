Un hombre compra un disco duro de segunda mano y descubre la "mierda" de su anterior propietario

Internet cada vez se está volviendo menos privado de lo que en un principio se planteo. 'La nube' en la que todos nuestros datos se encuentran a muy buen recaudo, en el momento menos esperado pueden sufrir el hackeo de otra persona y perder así todo lo que teníamos. Asimismo, debemos cerciorarnos de que cuando ponemos algo a la venta –ya sea un móvil, un ordenador o un disco duro– hemos borrado todos nuestros datos.

Este es el caso de un hombre alemán, quien se hace llamar en TikTok @dankeunextgay. En esta historia, él no ha sido la persona afectada, sino quien encuentra esa información que se creyó haber guardado bajo llave. Al parecer, había comprado un 'Apple Time Capsule', lo que vendría a ser un disco duro, pero más avanzado, en una tienda de segunda mano. Cuando llegó a casa y enchufó el aparato al ordenador, se dio cuenta de que venía lleno de documentos y fotos de contenido privado.

Este usuario compartió el vídeo en la plataforma el pasado 14 de diciembre y en él muestra que el disco duro contenía archivos del propietario anterior con fechas que databan de 2010, última vez que se utilizó. En el clip se puede ver cómo muestra su nueva venta, la cual le ha costado 15 dólares y antes de enseñar lo que hay en su interior, se dirige a Don –quien, al parecer, era el antiguo propietario–: "Lo siento, Don, estoy revisando tu mierda".

El vídeo ya tiene más de 7,1 millones de visualizaciones, que cada vez van subiendo, y consta de tres partes. En el primero hace una pequeña introducción, pero en el segundo, dedica dos minutos a explicar todo lo que hay en su interior. "En lugar de tener solo una copia de seguridad, tiene una lista completa de copias de seguridad. De esa manera, si deseas volver a un período determinado, puedes ir allí", muestra el alemán.

El tiktoker asegura que Don almacenó en su 'hardware' imágenes que se remontan a 1980 y teorizó sobre que se tratase de algún tipo de propietario de negocio o empresario. Conforme el vídeo avanza, el alemán asegura tener acceso al número de cuenta del antiguo propietario, así como a poder ver "cuánto dinero tenía en el banco en un momento dado. Incluso tengo la información de su seguro de vida, y este tipo vale millones de dólares".

En el tercer y último vídeo sobre Don y sus archivos privados, el tiktoker aseguró estar buscando a los miembros de la familia del hombre, para poder devolver su 'Time Capsule' intacta: "No me siento cómodo al tenerlo, y no quiero simplemente borrarlo, así que voy a ver si puedo encontrar al menos a alguien a quien dárselo".

Algunos de los usuarios que comenzaron con la historia, aseguraban que no estaba bien mostrar los datos de esa persona, incluso había quien bromeaba con que el 'FBI entraba al chat'. También hay quienes se sintieron como Don: "Ahora me acuerdo que doné mi cápsula sin eliminar las cosas".