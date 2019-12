Un hombre acude al médico por un dolor en el oído y descubren que tiene una cría de cangrejo dentro

Más información Acude al doctor por un dolor en el oído y descubren que dentro tenía un nido de cucarachas

Un hombre de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) se encontraba en una playa cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el oído. La molestia fue convirtiéndose en el tiempo en un dolor insoportable que me impedía hacer un desarrollo normal de su vida.

Finalmente decidió ir al médico para que le dieran una solución. "Yo estaba en la playa cuando de pronto me di cuenta de que algo había ingresado a mi oído. No pude darme cuenta de que era. Todo lo que podía sentir es que era fastidioso. Pero nunca se me ocurrió que sería un cangrejo", explicó a Gulf News.

El facultativo le revisó el oído y descubrió que tenía en el interior una cría viva de cangrejo. El conducto auditivo se había inflamado y apretaba al animal. De inmediato, los médicos insertaron un endoscopio en el oído del paciente para retirar al crustáceo sin dañar el órgano.

Finalmente todo quedó en un susto ya que en ningún momento sufrió daños en su oído.