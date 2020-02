Mikaela Spielberg, hija del aclamado director de cine Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, ha desvelado que quiere dedicarse al mundo del cine para adultos.

En una entrevista para el medio inglés 'The Sun', ha declarado que se siente un "animal sexual" y ha decidido sacar rédito de su cuerpo. "Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo", ha explicado.

La joven explica que está tramitando su licencia para poder ejercer como 'striper' en el estado de Tennesse. Explica también que no se plantea tener relaciones sexuales en sus vídeos por respeto a su pareja, Chuck Pankow.

La joven ha admitido que tuvo problemas con el alcohol y que sus problemas aumentaron cuando la enviaron a un internado durante su adolescencia, lo que le provocó trastornos alimentarios y depresión.

"Salí de allí peor de lo que estaba entrando, con más ansiedad y más problemas de apego, más depresión y más odio en mi cuerpo. De hecho, desarrollé un trastorno alimentario mientras vivía allí", ha aseverado.