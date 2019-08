La exmodelo Carla Bellucci, de 37 años, ha contado en una entrevista su preocupación por el físico de su hija de tan solo 14 años.

En una entrevista de la revista Closer, la exmodelo aseguró que no ve como prioridad la educación de su hija Tanisha ya que "no es académicamente buena". Por lo que Bellucci ha considerado que su hija "tendrá que centrarse en su físico y ser perfecta para seguir adelante en la vida" y a lo que ha añadido que "la gente fea no llega a ninguna parte en estos días".

Bellucci ha adelantado que su hija se pondrá relleno de labios cuando cumpla los 16 años y se operará los pechos a los 18. Además insiste en que hay que "adaptarse a las modas físicas" y la manera de conseguirlo es por medio de cirugías" para que su hija pueda llegar a ser una influencer o una estrella en de televisión.