El error viral de una universitaria al presentarse a su tutor del TFG: "Soy Carlos, no Francisco"

Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) pueden provocar situaciones muy agobiantes a los estudiantes universitarios en los meses previos de terminar su carrera, por lo que en ocasiones, este agobio o nerviosismo puede jugar una mala pasada y provocar errores que posteriormente se viralizan en redes sociales. Olga Amorós quiso contactar con el tutor que le habían asignado para su TFG de Recursos Territoriales Turísticos y así presentarse para iniciar con buen pie las conversaciones con el profesor.

La protagonista de estos tweets virales ha querido compartir con los usuarios de esta red social cómo fueron los primeros contactos con su tutor. "Buenas Noches Francisco, mi nombre es Olga..." escribía Olga a su tutor, presentándose. Hasta el momento, todo parece correcto, pero la respuesta del tutor ha provocado la risa de muchos usuarios, y es que en este correo de presentación, la estudiante cometió un error con el nombre del tutor, tal y como se lo hizo saber él mismo en su respuesta: "Buenos días Olga, soy Carlos, no Francisco".

No deja de ser un error que puede pasarle a más de uno por cualquier tipo de confusión o nervios ante la situación, pero lo que pasó después no se veía venir. Olga respondió de nuevo al tutor para pedirle disculpas por la confusión de nombre. "Buenos días Francisco, le pido disculpas por mi confusión", dijo Olga, volviendo a llamar al tutor, de nombre Carlos, Francisco.

“Carlos, soy Carlos...Dime tu horario de clases y evitamos que vengas a propósito”, le contestó el docente, remarcando que su nombre era Carlos y que la alumna se había vuelto a confundir.

Después de que Olga publicase las capturas de esta conversación en Twitter, los comentarios se llenaron de usuarios que se reían de la situación e incluso le aseguraban que ya solo por eso era un "suspenso asegurado".

De "suspenso asegurado" a matrícula

El siguiente tweet de Olga es casi más sorprendente que todo el resto culminando con esta historia viral. "Me han dado matrícula de honor", confesó Olga, respondiendo a si finalmente le habían suspendido como aseguraban muchos y adjuntó una captura que certifica la calificación. "He de decir que me transfirió con otra tutora del departamento especializada en el tema que elegí, nada personal espero", añadió.