El discurso viral en ‘spanglish’ de la alcaldesa de Jerez: "Jerez recibió two gran premio and…"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez Díaz, ha sido protagonista de un discurso que se ha hecho viral en las redes sociales a lo largo del día de hoy. La edil socialista ha tenido que dar un pequeño discurso antes de que se celebrara el Gran Premio de España de motociclismo.

Mamen Sánchez había sido la encargada de recibir el premio que Dorna (la empresa que gestiona el Mundial de Motociclismo) y la IRTA (la asociación internacional de equipos) han concedido al circuito de velocidad de la ciudad andaluza.

En el prólogo del fin de semana, Dorna y la Federación Internacional reconocieron la labor de Jerez en la organización de las citas de 2020 con el galardón a Mejor Gran Premio del año.

Sin embargo, a la hora de hablar en inglés, la alcaldesa se ha hehco un lío y ha comenzado a mezclar frases en inglés y en español: "Jerez recibió two gran premio and …, bueno, echamos mucho de menos, as soon the fans…", han sido algunas de las frases de Mamen Sánchez que se han hecho muy virales en redes sociales.

"Thank you very much for this... recognation. 2020 was a very special días' Eehm... Jerez recibió two Gran Premio at... es... echamos mucho de menos a shoot de fans to gate for Jerez, but in 2022 the next year I am waiting for ten without pandemic and on person. It is very important to us. Thank you very much", ha sido parte total del discurso.

En Moto GP el australiano Jack Miller supo aprovecharse de los errores del francés Fabio Quartararo para vencer en el Gran Premio de España de MotoGP que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez y que en la categoría de Moto3 vio la victoria de autoridad del español Pedro Acosta, cada vez más sólido líder.