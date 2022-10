La desgarradora historia de una anciana que se ha hecho viral: su hija le robó y la internó en un psiquiátrico

De vez en cuando, en redes sociales, salen a la luz historias de todo tipo que se vuelven virales, ya sean divertidas, tristes o emotivas. Una de las últimas es la que ha compartido en TikTok el fotógrafo mexicano Eder Alejandro LH, en la que una anciana explica que su propia hija le robó y la internó en un centro psiquiátrico.

Su hija le robó y la internó en un psiquiátrico

Eder Alejandro se dedica a subir vídeos a esta red social en los que explica historias de personas que se encuentra por la calle y a las que acaba haciendo una foto. La protagonista de esta historia es María, una anciana de 72 años que sale a vender cada día a la calle, en silla de ruedas, para poder ganar algo de dinero, y el tiktoker comienza a hablar con ella.

"Yo tuve una vida en la que me robaron el dinero de mi pensión", le dice la anciana, "fue una hija mía, que me llevó y me encerró en un psiquiátrico, asegurándome de que se trataba de un asilo". De esta manera explica el porqué de su complicada situación actual, en la cual depende de las frutas que vende por la calle.

El gesto del tiktoker Eder Alejandro

"Estoy pagando 240 diarios de renta, gracias a Dios, pero hoy no he vendido nada", lamenta, enseñando una bolsa llena de caquis. Eder Alejandro decide comprarle unos cuantos y le pregunta si cree en Dios. "Claro", contesta la anciana.

En ese momento, le devuelve los caquis que le ha comprado, para que los siga vendiendo, y le dice que se quede el dinero. "¿Y tú, mi hijo?", le contesta, con una mezcla de alegría y sorpresa en su rostro. "Usted quédeselos, se los manda Diosito, que nos puso en el mismo camino", responde, y le pide que se cuide mucho.

El tiktoker no oculta su admiración por ella, que sigue trabajando a su edad y a pesar de estar en silla de ruedas. La anciana acaba reconociendo que todavía tiene sueños por cumplir, como comprarse una casa y una camioneta y viajar. Finalmente, le da las gracias y le pide el número de teléfono para poder hablar con él.

El vídeo acaba con una foto de la anciana en la que se le ve feliz gracias al gesto de Eder Alejandro. La publicación cuenta ya con más de 6,2 millones de reproducciones y más de 750 mil 'me gusta'.