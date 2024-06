Descubren que la cascada más alta de China es 'fake': surge de una tubería

Se conocía como la cascada más alta de China y se sitúa como un gran reclamo turístico por su belleza. Tiene un torrente de más de 300 metros y está ubicada entre las montañas del Parque Yuntai. Sin embargo, ahora ha pasado a conocerse como la 'cascada fake'. El motivo es el descubrimiento que ha hecho un montañero: puede que no sea tan natural como parece.

Este montañero ha revelado que en lo más alto de la montaña hay una tubería que alimenta de agua la cascada. Esta revelación llega después de realizar diferentes grabaciones a vista de dron.

Las imágenes han sido difundidas por redes sociales y no han tardado en viralizarse. Muchos usuarios han comentado la situación. Algunos reprocharon que no sea natural, mientras que otros señalaron que no tendrían problema con que el origen fuera falso mientras que sean capaces de ver el espectáculo natural que representa. Estas imágenes fueron compartidas en la red social Douyin, donde se puede ver cómo varias tuberías parecen alimentar y crear la cascada.

Ante la polémica y las opiniones que han provocado las imágenes, funcionarios del Parque Yuntai han decidido responder. Aseguran que han hecho "pequeñas mejoras" en la cascada para que no faltara caudal durante las épocas de sequía.

Asimismo, admiten que estaría en "su forma más perfecta y natural" este verano, momento en el que llegaría el periodo de mayor agua abundante a la cascada. Así se han referido en unas declaraciones recogidas por 'Tmz'.

"¡Queridos amigos, hola! No esperaba conocer y hablar con todos en tales circunstancias. Soy las cataratas de Yuntai, uno de los muchos paisajes acuáticos naturales en el área escénica de la montaña Yuntai. Debido a factores estacionales, no puedo asegurar que podré conocer a todos con mi apariencia más hermosa cuando la gente me visite", señalaron.

La 'cascada fake' es una de las atracciones turísticas de la provincia de Henan, al norte de Chihna. Es una fuente de agua que cuenta con una caída de unos 314 metros. Su inicio parecía provenir desde el interior de la montaña, pero las imágenes muestran que viene de una tubería.

Además de esta cascada, en el país existen otras que necesitan también este tipo de ayudas. Es el caso de la cascada Huangguoshu, que para funcionar se creó un desvío en el agua de una presa cercana desde el año 2006 para que no quede seca.

