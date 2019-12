La declaración de amor viral de una italiana en el tablón de anuncios de la Universidad de Ourense: "Me enamoré"

La joven italiana protagonista de esta historia tenía claro, desde un principio, que no tenía nada que perder por cometer una locura por amor. Ocurrió en Galicia.

La chica conoció supuestamente a un chico que conoció en la estación de tren de A Coruña. En su mensaje, ella lo describe como "alto, delgado, ojos azules y pelo rizado negro". También se conoce, a juzgar por el mensaje, que ella se sabía el nombre del chico al que describe con bellas palabras. Se llama Álvaro.

"Hola, me has dicho de llamarte Álvaro. Te vi sábado 7 de diciembre a la estación de A Coruña. Me dijiste que eres de Ourense. Ibas a una fiesta. Alto, delgado, ojos azules y pelo rizado negro. Revélate porque me enamoré", decía el mensaje que la joven Lorenza Marucci publicó en el tablón de anuncios de la biblioteca Rosalía de Castro, en la Universidad de Ourense.

La pregunta es: ¿Se habrá enterado Álvaro de esta espontánea declaración de amor?