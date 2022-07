Los consejos de Antonio Resines a sus seguidores: "No esperes que la vida sea justa, porque no lo es"

El pasado 23 de diciembre, Antonio Resines fue ingresado en la UCI tras haber dado positivo en covid. Tras pasar 48 días ingresado, el actor volvió a casa. Sin embargo, las cosas habían cambiado un poco.

Son muchos los casos de personas que durante el transcurso de la pandemia –con su correspondiente confinamiento– y el primer año sufrieron posteriores secuelas al contagiarse del virus. Unas secuelas difíciles de mantener en el día a día de una persona sana y de mediana edad. Caída del pelo, tos persistente, pérdida de memoria, falta de concentración, sensaciones de hormigueo o la fatiga del día a día, entre otros.

Resines tan solo tenía dos de las tres dosis de la vacuna cuando dio positivo. No llegó a contagiarse de la ya famosa ómicron, pero sí de la delta. Fue diagnosticado, además del covid, con una neumonía bilateral, la cual no le permitía respirar adecuadamente. Al ser trasladado a urgencias fue intubado para intentar facilitarle mayor oxígeno. La mejora parecía no llegar y Antonio entró en coma.

Antonio Resines siempre ha sabido cómo camelarse al público, a sus fans. Un hombre sencillo, simple y modesto, como él mismo se describe. Y amigo de sus amigos. Algo que nos ha quedado claro cuando en su momento más crítico toda la industria del cine, personajes públicos y sus más allegados han estado actualizando sobre su estado de salud y sus mejoras.

Después de dos años hemos aprendido a disfrutar un poco más de todo lo que nos rodea y de quienes tenemos más cerca, porque nadie quiere volver a vivir esos encuentros después de casi año y medio sin vernos. Aunque siempre son muy bonitos, el tiempo de espera se hace eterno.

El actor utiliza su página de 'LinkedIn' en muchas ocasiones para dejarnos ver un poco más de su vida y otras las utiliza como un pequeño blog. Su última publicación fue ayer. En ella podemos ver un decálogo con consejos para hacer nuestro día a día un poquito mejor.

10 sabios consejos que te van a venir de perlas, por Antonio Resines

Aprieta bien la mano de alguien cuando le saludes. Sin romper huesos.

Mira a la gente a los ojos, con seguridad. Sin mirar como un búho.

Canta en la ducha. Alto, muy alto. Después observa la cara del vecino en el ascensor.

Siempre di que sí cuando te ofrezcan una mano amiga. Vigila que sea amiga.

Sé valiente. Da igual que no lo seas. Finge serlo y nadie se dará cuenta. Al final estas cosas te las crees.

Dale una segunda oportunidad a la gente. Y a la tercera...

No permitas que el teléfono te quite de momentos importantes. Digo mientras escribo esto.

Mantente simple, sencillo y modesto. Como yo.

Diviértete. Esta en realidad es la única que sirve para algo.

Dile a la gente que quieres, que la quieres. Bueno, esta también sirve.

Ah, y la 11: no esperes que la vida sea justa, porque no lo es. Búscate las castañas.

Unos consejos que parte de su comunidad de la red social ha agradecido y felicitado por ellos.