El conmovedor vídeo de un niño con síndrome de Down consolando a su compañero con autismo

De vez en cuando, son los niños los que dan lecciones a los más mayores con la sinceridad de sus actos. La apresurada rutina de los adultos, a veces, deja en segundo plano valores como la empatía. Una escena de dos niños en una clase de Mexico se ha hecho viral y ha recordado la importancia de percibir y comprender los sentimientos y emociones de otras personas.

En la imagen un niño con Síndrome de Down se acerca a su compañero de clase, que padece autismo y que se encuentra al borde del llanto. El niño abraza y besa en repetidas ocasiones a su amigo para que este no rompa a llorar. En la conmovedora escena el niño no desiste para conseguir consolar a su compañero.

La escena ha sido grabada, según páginas de Facebook, por la profesora de los niños en un centro mexicano, aunque por el momento no se conoce su localización.