Las muestras de amor son infinitas, algunas incluso destacan por su divertida capacidad creativa, como la que muestra este usuario de Twitter (@EmeDj), que a través de un tuit ha publicado una carta de amor dirigida a su 'crush'.

¿Qué es lo que más destaca en su declaración de amor? Como se puede apreciar en la imagen, este usuario compuso las letras de su carta a través de una lista de reproducción de Spotify.

El mensaje dice lo siguiente:

"Hola Elena. ¿Qué tal? Espero qué bien. Estaba lloviendo y me acordé de ti, me doy cuenta de que me gustas bastante, bastante, y además creo que te echaré de menos este verano.

El caso, es que contigo soy yo, la mejor versión de mi. Últimamente estoy feliz."