Blas Cantó narra un episodio homófobo entre un padre y un hijo: "He llorado de la impotencia"

Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión 2020, narró en su perfil de Twitter un incidente de carácter homófobo entre un padre y un hijo. El cantante escuchó una conversación familiar entre el progenitor y su hijo, en el que este último hizo una pregunta que desató una respuesta con un tono desagradable por parte del padre de familia: "Papá, cuando lleguemos, ¿podemos llamar a Ángel?", pregunto el pequeño, según cuenta el cantante. "Joder, ya estamos. ¿Es que estás enamorado de él? ¡Siempre estás igual!", respondió el padre.

El cantante se encontraba de viaje cuando fue testigo de la mencionada situación por la cual reconoció sentirse culpable "por no haber hecho nada": "Yo no sabía que hacer, y realmente me siento culpable por no haber hecho nada. Pero a mi también me ha invadido el miedo. Al llegar al avión, le he regalado mi gorra. Y cuando se ha ido me he puesto a llorar de la impotencia", aseguró. Según cuenta el que fuera ganador de la quinta edición de 'Tu cara me suena', la reacción del niño, tras la respuesta de su padre, fue poner cara de terror y quedarse paralizado: "Déjame en paz", respondió el niño.

La situación hizo reflexionar a Blas Cantó que concluyó su hilo con la siguiente afirmación: "Eduquemos a nuestros hijos desde el amor y la libertad. Esas cosas se quedan en nuestro corazón para siempre, y nos hacen prisioneros del miedo. Gracias por leer la historia. Ahora me siento mejor".