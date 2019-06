Una banda de música comienza a tocar la canción de Titanic al ver que se inunda un centro comercial en México

Un centro comercial de Guadalajara (México) se ha inundado este sábado por un fuerte temporal de lluvias que sacudió la ciudad. Una banda de músicos que se encontraba tocando en Plaza Patria comenzó a tocar la canción principal de la banda sonora de Titanic 'My heart will go on'.

Los allí presentes no tardaron en reaccionar y fueron muchos los que sacaron sus móviles para grabar la actuación en vídeo y compartirla en redes sociales. La original reacción de esta banda de músicos se ha vuelto viral en las redes sociales.