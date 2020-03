Las redes sociales han aplaudido la respuesta que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha dado a una niña que preguntaba si el ratoncito Pérez seguía trabajando durante la pandemia de coronavirus. La pequeña ha dirigido una carta al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, contándole sus dudas e Igea le da dado respuesta a través de su cuenta de Twitter.

"Buenos días señor Sánchez: se me acaba de caer un diente. No sé si se lo puedo dejar al ratoncito Pérez o esperar a que se acabe la cuarentena porque no sé si puede venir de su casa a recogerlo. ¿Qué hago? Gracias, Sofía", escribe la niña en la carta.

A pesar de estar dirigida a Pedro Sánchez, Francisco Igea ha sido quien ha respondido la carta. "El ratoncito tiene un pase especial, pero que lave bien el diente y luego se lave las manos. El ratoncito tiene que cuidarse, es personal esencial", ha escrito en su cuenta de Twitter.