Temperaturas suaves y cielos despejados en toda la península para la jornada electoral

La primavera ha vuelto a la península. En Barcelona han podido disfrutar de un día en la playa. En Jávea, Alicante, también han aumentado las temperaturas después de las graves inundaciones que sufrieron hace una semana.

Las temperaturas en Sevilla han alcanzado los 26º C y el sol luce en toda la península. El buen tiempo ha permitido que en Sierra Nevada se celebre la tradicional bajada en bañador de las pistas.

El tiempo no será ningún impedimento para ir a votar. Para los madrugares que prefieran ir a los colegios electorales a primera hora se encontrarán con temperaturas que rondan los 13º C en el interior y los 16º C en el litoral mediterráneo o en ambos archipiélagos.

Las temperaturas máximas a las horas centrales del día sobrepasarán los 24º C en amplias zonas de España, incluso calor hacia el interior de Andalucía.

Los cielos se mantendrán despejados en España durante toda la jornada salvo alguna nube más compacta a primeras horas en el cantábrico oriental sin mayores consecuencias.

