¿Qué significan los códigos de color en relación con las carreteras cuando hay un temporal?

Debido al fuerte temporal cuando coges la carretera puedes encontrar numerosas dificultades. Por eso desde la DGT se puede consultar en que nivel está la carretera.

La nieve es blanca para todos pero para la información de tráfico hay niveles y colores, verde, amarillo, rojo y negro distinguen el estado de la carretera que se recomienda consultar antes de emprender un viaje.

El color verde significa que comienza a nevar:

Por eso está prohibido circular a más de 100 km/h en autovías y autopistas y 80km/h en carreteras convencionales. Los camiones deberán circular por el carril derecho y tiene prohibido adelantar. Sin olvidar que se deben evitar los puertos y extremar la prudencia en la carretera.

El color amarillo significa que está parcialmente cubierta la carretera de nieve:

La calzada comienza a cubrirse y se prohíbe circular a camiones. Los turismos y autobuses no pueden superar la velocidad de 60km/h y es importante evitar maniobras bruscas disminuyendo la velocidad en curvas y descensos.

El color rojo significa que la carretera está cubierta de nieve:

Está prohibido circular con vehículos articulados, camiones y autobuses. No rebasar a los vehículos inmovilizados si no tiene la seguridad de continuar. Sólo se podrá circular con cadenas o neumáticos especiales de invierno sin superar los 30 km/h.

El color negro significa que hay mucho espesor en la carretera:

Por lo que se prohíbe la circulación por el riesgo de quedarse inmovilizado. En el caso de quedarse atrapado, utilice la calefacción y no abandone el vehículo si no hay refugio. Para no obstaculizar el trabajo de los quitanieves aparque lo más orillado posible.

Es imprescindible tener cuidado porque otros también están en la carretera. Antes de salir de casa es importante consultar la previsión del tiempo.