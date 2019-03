Vuelven a funcionar WhatsApp, Facebook e Instagram tras la caída en todo el mundo

Ya puede todo el mundo volver a interactuar con sus móviles después de la abstinencia durante más de 10 horas en gran parte del mundo. La caída fue parcial, impedía compartir imágenes, vídeos o todo tipo de archivos, pero se podían enviar mensajes. En Facebook no se podía navegar ni tan siquiera acceder. También en Facebook Messenger. En Instagram no se podían compartir fotografías o publicar las historias efímeras. WhatsApp impedía enviar cualquier tipo de archivos (fotografías, vídeos o GIFs), lo que ha hecho que no notaran el fallo los que solo enviaban mensajes.

Ante esta situación, la conversación en las redes se trasladó a Twitter, incluyendo preguntas sobre qué pasaba o compartiendo memes sobre el fallo.