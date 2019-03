El reinado de Spotify se ve amenazado por el lanzamiento de Apple de su propia plataforma de música

En nuestra lista de reproducción hay un número uno indiscutible. Se llama Spotify, una compañía sueca que cuenta con 60 millones de usuarios que pueden acceder a un catálogo de 30 millones de canciones. Ofrece una versión gratuita con publicidad y otra por 9,99 euros al mes. Pero hay a quien esta opción no le suena muy bien, grandes figuras como Taylor Swift, The Beatles o AC/DC no han llegado a un acuerdo con Spotify y han retirado su discografía.

Ahora, el reinado de Spotify se ve amenazado, quizá por primera vez, por el anuncio que ha hecho Apple esta semana de lanzar su propia plataforma de canciones, con un catálogo más amplio, que alcanzará los 37 millones de canciones con un precio similar al de Spotify y con la opción de una cuenta familiar para seis personas por 14,99 euros al mes. Esta nueva opción llegará el 30 de junio. El Consejero Delegado de Spotify reaccionaba al anunció de Apple con un lacónico tuit en el que se podía leer: “Oh ok”.

En nuestra playlist suenan también otras dos opciones: TIDAL que presume de ofrecer una mejor calidad de sonido y la mejor retribución para los artistas, pero cuesta 19,99 euros al mes. La francesa DEEZER es un buena alternativa ofrece 35 millones de canciones y cuesta 9,99 euros al mes.