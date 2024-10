La peligrosa modificación dos estudiantes de Harvard en unas gafas de Meta: aseguran que no lo venderán

Identificar a personas gracias a unas gafas. Parece de película de ciencia ficción, pero dos estudiantes de Harvard parecen haberlo logrado al modificar las gafas inteligentes Meta Ray-Ban. Afirman haber 'trucado' el dispositivo para que sea capaz de identificar a personas en tiempo real gracias a un sistema de reconocimiento facial basado en IA.

Los creadores de este invento son AnhPhu Nguyen y Caine Ardayfio. Subieron un vídeo en sus redes sociales para demostrar cómo funcionaban las gafas. En el vídeo se puede ver cómo uno de ellos se acerca a una persona desconocida por la calle, escanea su rostro y después obtiene su nombre e información sobre sus aficiones. Después hace lo mismo con otro hombre escogido al azar.

"¿Estamos preparados para un mundo en el que nuestros datos estén expuestos a simple vista? @CaineArdayfio yo te ofrecemos una respuesta para protegerte", escriben en X, antes Twitter.

Los dos estudiantes han explicado que no piensan comercializar su creación, ya que su objetivo era concienciar sobre los riesgos de esta tecnología, los sistemas de reconocimiento facial y la inteligencia artificial.

Cómo funcionan las gafas Meta Ray-Ban

Las gafas Meta Ray-Ban están preparadas para transmitir vídeos a Instagram mediante la cámara que tienen incorporada. Los dos estudiantes aprovecharon esta función para crear el programa capaz de realizar tareas de reconocimiento facial e identificar a las personas.

Cuando las detecta, automáticamente el dispositivo comienza a realizar una búsqueda en esta red social para encontrar a la persona. Si dicha persona tiene perfil en Instagram o aparece en internet, el programa envía un resumen con toda la información. Estas gafas también cuentan con micrófonos para mantener llamadas telefónicas y altavoces desde los que escuchar música, así como el asistente Meta AI.

Asimismo, las gafas cuentan con una luz led que se activa cuando el usuario que las lleva puestas empieza a grabar el vídeo o realiza una transmisión en directo con el objetivo de alertar a los demás que están en funcionamiento. Sin embargo, dicha luz brilla poco y es casi imperceptible durante el día. Las Ray-Ban Meta están disponibles para su compra en una amplia variedad de países.

Un modelo parecido son las Meta Orion. Estas gafas llevan en desarrollo varios años y suponen una revolución por su diseño y posibilidades, ya que pueden controlarse hasta con interfaces neuronales que no están conectadas al cerebro. Sin embargo, no son más que un prototipo que no llegará a ponerse a la venta porque fabricarlas cuesta alrededor de 10.000 dólares.

