Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia: "Trabajamos para que la desinformación no haga peligrar la confianza"

"Esta cita se ha convertido en un foro imprescindible en nuestro país porque nos permite afrontar la agenda del futuro, desde inteligencia artificial, hasta cambios migratorios, convivencia, cambio climático y retos de la economía". Con esta intervención del consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, ha comenzado la cuarta y última jornada de la segunda edición 'Metafuturo', que en este último día se ha centrado en los principales desafíos del futuro del periodismo, de la comunicación y de las redes sociales.

Para Bardají, "esta iniciativa, en un momento tan decisivo como el que estamos viviendo, ha conseguido que nos paremos a pensar, a escuchar y reflexionar".

Lucha por la confianza

Para adelantarse al futuro, hace falta información en la que se pueda confiar. Pero no se puede confiar en todos los contenidos, porque no todas las plataformas los controlan. "Desde Atresmedia seguiremos trabajando sin descanso para que la falta de transparencia, la desinformación y la distribución de contenidos falsos, ilegales y tóxicos no hagan peligrar la supervivencia de la confianza", ha explicado el consejero delegado.

"Porque una sociedad que no confía en sus empresas, sus instituciones y sus intermediadores es una sociedad que no confía en sí misma", ha concluido.

Voces expertas

Javier Bardají asegura que ahora mismo es esencial distinguir lo que es verdad de lo que es falso, cosa que parece bastante complicada hoy en día. Para tratar este asunto han asistido al evento de Atresmedia todo tipo de voces expertas como Frances Haugen, ingeniera y científica de datos, o Dimitri Muratov, Premio Nobel de la paz.

A la jornada también ha asistido Nadia Calviño, que asegura que el Gobierno coincide en que lo primordial es proteger los derechos de las personas.

Todos estos restos que se nos plantean en este momento serán analizados de nuevo el año que viene, en la tercera edición de 'Metafuturo'.