Expulsan de por vida a un jugador de Fortnite por hacer trampas en una partida

El jugador de Fortnite Jarvis Kaye podría estar ante el fin de su carrera profesional en este videojuego después de que la empresa Epic Games le expulsara por utilizar un bot con el que supuestamente hacía trampa.

El jugador, que pertenece al Clan FaZe, una organización de eSport dirigida por su hermano, se grabó utilizando un bot que le permitía marcar a sus enemigos

Según Epic Games, el jugador ha ido expulsado por usar un bot que le permitía marcar y terminar con sus adversarios en el juego.

Sin embargo, Jarvis Kaye ha dado su versión sobre lo ocurrido en un vídeo compartido en YouTube. En la grabación Kaye explica que esta herramienta no la estaba utilizando para competir, sino que lo hacía para entretener a sus seguidores: "No se me ocurrió que Fortnite pudiera desterrarme de por vida por esto", lamenta.

El joven se ha mostrado muy arrepentido por lo ocurrido y ha pedido disculpas.