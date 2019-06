Estos son los 42 juegos que llegarán con la SEGA Genesis Mini

La videoconsola SEGA Genesis Mini ha vuelto a fenerar el revuelo entre sus fans al publicar una lista de 12 nuevos juegos que se sumaran a su lista de 42.

SEGA incluirá el tradicional juego 'Tetris' o el conocido 'Shoot'em up, Darius', el popular juego que se estrenó en 1986 para las máquinas arcade.

SEGA Genesis Minihará su debut en septiembre de este año. Esta es la lista completa de videojuegos para Sega Genesis Mini:

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: The New Generation

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Castle of Illusion

World of Illusion

Thunder Force III

Super Fantasy Zone

Shinobi III

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Sonic the Hedgehog 2

Probotector

Landstalker

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter II: Special Champion Edition

Ghouls ‘n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Story of Thor

Golden Axe

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Sonic the Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Tetris

Darius

Virtua Fighter 2

Alisia Dragoon

Monster World IV

Kid Chameleon

Road Rash II

Eternal Champions

Columns

Dynamite Headdy

Strider

Light Crusader

También te puede interesar...

Los niños de seis a diez años son los que más juegan a videojuegos