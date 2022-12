Estafan 2.000 euros a una vecina de Hinojos, en Huelva, haciéndose pasar por su banco a través de una llamada

Las estafas están a la orden del día. Entre las más comunes están la que suplantan a correos o a entidades bancarias. Este último caso de phishing es el que le ha ocurrido a una vecina de Hinarejos, en Huelva, como ella misma ha relatado a través de Facebook.

A esta mujer le han robado 2.000 euros con un método que parecía "tan real". Todo ocurrió cuando a esta vecina le llegó un mensaje a su teléfono móvil en el que le alertaban de que alguien había accedido a su cuenta bancaria desde un dispositivo poco habitual.

Cuenta la víctima que los estafadores accedieron a su teléfono y añadieron este mensaje al hilo oficial de mensajes sobre su banco. En dicho mensaje le pedían que accediera a un enlace, pero tras entrar y ver que no cargaba decidió salir.

A los minutos, recibió una llamada y, según relata, en la pantalla de su teléfono aparecía Atención al Cliente de Unicaja por lo que no pensó que se tratase de una estafa. Fue entonces cuando una mujer al parecer muy atenta intentaba ayudarla y le pidió su contraseña de acceso. Como si fuese una gestión más de su banco, ofreció todos los datos de las preguntas sin sospechar.

Sí lo hizo después y comprobó que le habían estafado. En concreto, los ciberdelincuentes hicieron dos transferencias, una de 930 y otra de 1.240 euros: 2.000 euros en total. Ella explica que suele identificar los fraudes, pero este estaba tan bien orquestado que ha querido compartir su experiencia. "Ahora, por suerte he podido recuperar mi dinero, aunque no suele ser lo habitual. Cuando lo denuncié a mi banco aún no habían hecho efectiva la retirada de dinero, por lo que pudieron bloquear la cuenta del estafador y retener la cantidad", ha explicado.

¿Cómo identificar este tipo de fraudes?

Como este, hay muchos fraudes similares y cada vez son más sofisticados para hacer dudar a la víctima y que acabe facilitando los datos. Desde las entidades recuerdan que los equipos de atención al cliente no llaman a los clientes. En caso de que los hayas llamado tú, para ayudarte nunca te pedirán la clave completa sino algunas posiciones.

Por otro lado, los mensajes de las entidades financieras nunca llevan enlaces y, en ese caso, es importante ver las direcciones, los correos y los sitios web a los que te redirigen.