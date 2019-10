Productos típicamente españoles como el botijo o el pimiento de padrón reivindican su espacio entre los emojis

Diariamente se usan 60 millones de emoticonos, figuras que expresan casi todo y representan sentimientos y multitud de objetos. La pregunta, es, ¿si hay trineos, coches o tartas por qué no un botijo?. En eso están en La Rambla, Córdoba, donde dos de sus vecinos quieren introducir en este lenguaje digital el 'emotijo', el tradicional botijo rambleño.

Estas dos personas, para reivindicar su petición, se han subido a sus pequeñas motos y pretenden llegar a Santiago repartiendo botijos por el camino. El pueblo está deseando que, entre caritas, animalitos o flamencas, aparezca el botijo.

Pero esta no es la única petición en la lista de espera. En Padrón quieren que sus pimientos también tengan su emoji, al igual que lo tiene la paella. Se está trabajando en el dibujo y todo el pueblo participa. Lo que no sabemos es si estos emoticonos desvelarán si unos pican y otros no.