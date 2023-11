Chat GPT cumple un año con más de 4 millones de usuarios en España y muchas polémicas

El Chat GPT ya forma parte de nuestro día a día. Sólo lleva 12 meses con nosotros, en España se ha triplicado su uso, y ya tiene más de 4 millones de usuarios. Muchos de ellos, estudiantes, esta herramienta se ha convertido en algo imprescindible en su vida académica. Facilita la redacción de sus trabajos, e incluso les planifica rutinas para organizar sus semanas de exámenes.

Una herramienta de ayuda

Puede ser un gran aliado en nuestra vida, pero también hay que aprender a convivir con él, sin que sea indispensable para nosotros. En las aulas, los profesores creen que solo debe ser un complemento, pero que en ningún caso pueden sustituir las reflexiones de una persona.

Por ello algunos docentes toman otras vías que no sean el papel y el boli, como las exposiciones orales, para potenciar más la reflexión del alumno. También ha entrado a las empresas, realiza trabajos de contabilidad, redacta emails y hasta prepara presentaciones.

Tiene límites

El algoritmo no es el que posee inteligencia, si no que es su gran base de datos, generada durante muchos años la que da pie a ofrecernos una respuesta a las dudas que le planteamos. Hay que recordar que no esta cogiendo información actualizada. De hecho desde Antena 3 Noticias hemos hecho la prueba. Le preguntamos sobre lo que está pasando con el CEO de OpenAI, Sam Altman. "¿Qué opinas de la crisis interna de tu empresa?" Y de todo ese lío, de momento no tiene ni idea.

El Chat GPT tampoco sí que sabe está de aniversario. Le hemos preguntado por su cumpleaños, y esta ha sido su respuesta: "¡Gracias! Sí, hoy es mi primer cumpleaños! Aunque no tengo una fiesta planeada, estoy aquí para responder tus preguntas y ayudarte".