Así es el Consejo Asesor de contenidos de Facebook e Instagram para fomentar la transparencia

La empresa Facebook ha presentado públicamente a 20 de los 40 miembros que formarán parte de su Consejo Asesor de contenidos, un organismo independiente cuya finalidad es proteger la libertad de expresión, según la empresa. La comunidad Facebook, que ha superado ya los 2.000 millones de personas, se ayudará de este Consejo cuando reciban quejas por contenidos sensibles o polémicos.

Facebook ha hecho públicos los nombres de los primeros 20 miembros de su nueva junta de supervisión independiente. Este Consejo Asesor de contenidos para sus redes sociales decidirá qué tipo de contenidos controvertidos se permiten en su plataforma, aunque la decisión final la tendrá su CEO, Mark Zuckerberg. Con este organismo externo pretenden fomentar la transparencia y evitar las acusaciones de censura. "Como expertos externos y líderes cívicos, asumimos la responsabilidad de responder algunas de las preguntas más difíciles sobre la libertad de expresión en Internet: qué contenido eliminar, cuál conservar y por qué", afirman.

Desde un Nobel a expertos en Derecho

Tawakkol Karman, galardonada con el Premio Nobel de la Paz; Julie Owono, Directora ejecutiva de Internet Sans Frontières, Alan Rusbridger, ex director de The Guardian o Helle Thorning-Schmidt, ex primera ministra de Dinamarca son algunos de los nombres que conforman este organismo que nace como respuesta a la multitud de críticas recibidas sobre cómo se maneja contenido polémico en sus redes sociales. Según Facebook, "para asegurar una perspectiva mundial, el Consejo está formado por miembros procedentes de distintos entornos profesionales y culturales, a fin de reflejar la diversidad de la comunidad"

La única hispanohablante es la abogada colombiana Catalina Botero-Marino, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, con experiencia en Derecho constitucional, legislación internacional de los derechos humanos y libertad de expresión. La propia Botero ha compartido en redes sociales las razones por las que ha decidido pertenecer a este 'oversight board' de Facebook: "Es fundamental crear un conjunto de reglas claras de moderación de contenidos en Internet que tome muy en serio los Derechos Humanos", señala.

Esta Junta llegará a tener en el futuro hasta unos 40 miembros y se prevé que comiencen a trabajar lo antes posible, lidiando así con la información y los posibles bulos y fake news en tiempos de pandemia global por coronavirus.