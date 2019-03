Las aplicaciones falsas para móvil inundan el mercado

¿Qué tiene en común aplicaciones para el móvil que sirven para repeler mosquitos, para cargar el teléfono agitándolo en el aire o incluso un radar que detecta a la policía? Que son todas falsas.

Anuncian un resultado que no es alcanzable, ya que por ejemplo, la aplicación repelente de mosquitos a traves de ondas de ultrasonido es completamente inútil si se tiene en cuenta que los mosquitos son sordos. Igual es el caso de las 'apps' que cargan la batería del teléfono gracias a al movimiento. Esto es también imposible, ya que una aplicación no instala el hardware necesario para que un móvil se recargue con energía cinética. Y explicar por qué no va a funcionar un radar que detecta policías, es un tanto obvio.

A pesar de la inverosimilidad del producto que ofrecen, estas aplicaciones inundan los mercados de las 'apps'.

Algunas de ellas son de pago, por lo que son una estafa, ya que el usuario pagará por un servicio que no se cumplirá.

Otras tienen como objetivo ganar dinero a través de la publicidad invasiva que aparecerá en nuestro teléfono.

Finalmente, están las peores, aquellas fabricadas por 'hackers' y que instalan lo que se conoce como 'malware'. Archivos que sustraerán todo tipo de información de nuestros dispositivos. Desde nombres y direcciones, hasta números de tarjetas de crédito e incluso fotografías y registros de conversaciones.

Los creadores de aplicaciones para móviles avisan a los usuarios, que antes de descargar nada, primero miren y lean los análisis y calificaciones de los usuarios. Y que por supuesto, si son objeto de una estafa, no se olviden de denunciar a esa aplicación para que sea eliminada del mercado cuanto antes.