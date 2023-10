Xavier Sistach, biólogo, explica en qué consiste la plaga de chinches que amenaza a España

España presenció como el país vecino, Francia, se veía asolado por una plaga de chinches de grandes dimensiones. Ahora, esta parece haberse propagado y está afectando cada vez más a nuestro territorio, especialmente al País Vasco, donde los vecinos de varios pueblos de la comunidad están preocupados por el gran número y el incordio que suponen estos insectos.

Xavier Sistach, biólogo y experto en insectos, ha concedido una entrevista a Antena 3 Noticias en la que ha informa acerca de todo lo que necesitamos saber de esta plaga.

Las chinches siempre han estado

Sistach ha explicado que lo que está ocurriendo no es nada nuevo ya que estos insectos llevan conviviendo con el ser humano desde que este vivía "en las cavernas". Sin embargo, es ahora cuando más notamos su presencia debido a que "la infestación se ha convertido en plaga".

"La infestación se ha convertido en plaga"

A su vez, el biólogo ha reiterado que nos encontramos ante la especie de Cimex lectularius, más conocida como chinches de cama, caracterizadas por alimentarse de la sangre de personas, por su pequeño tamaño, por no poseer la capacidad para saltar o volar y por moverse a la velocidad de las hormigas.

Cabe destacar que estos insectos poseen hábitos nocturnos y, a pesar de que no transmitan ninguna enfermedad, "la picada puede producir escozor, molestias e insomnio".

Chinches apestosas

En el caso del País Vasco, predomina la presencia de las conocidas como chinches apestosas, las cuales se están propagando rápidamente por Bizkaia, especialmente en los barrios de Kukullaga de Etxebarri y en el de Cruces en Barakaldo.

Sistach ha informado acerca que es una "especie invasora asiática", que se ha reproducido con mayor celeridad como consecuencia de "las temperaturas más calientes que se han mantenido durante el verano y el otoño".

Esta especie recibe su nombre debido al mal olor que desprenden cuando se sienten amenazadas o son aplastadas. Entre sus características destaca que suele encontrarse en zonas verdes, que mide entre 12 y 17 mm de largo y que no pican.

"No tienen ningún problema sanitario ni de ningún tipo"

Finalmente, Sistach ha reiterado que son unos insectos que "no tienen ningún problema sanitario ni de ningún tipo" y que desaparecerán "en cuanto bajen las temperaturas".

Qué hacer para evitar que se extienda el problema

Para evitar la propagación de estas chiches es importante "notificar de la existencia de infestación" a las autoridades para que estas respondan con un plan de actuación en control de plagas centrado en el servicio de desinsectación, evitando de esta forma que la situación vaya a más.

Algunos de los consejos para evitar las chinches en tu hogar son:

Mantener la limpieza y evitar el desorden.

Lavar la ropa a altas temperaturas, cambiando la ropa de cama de forma regular.

Sellar grietas y fisuras.

Utilizar fundas para colchones y almohadas y evitar el intercambio de ropa de cama.

Usar un spray protector en muebles, ropa de cama y alfombras.

Dónde suelen estar las chinches

En el caso de las chinches de cama, al estar obligadas a alimentarse de sangre humana para que las larvas puedan convertirse en adultas, "viven cerca de las personas". Es más, suelen asentarse próximas a los lugares en los que los humanos descansamos, como es el caso de las camas y los sofás.

Si tienes estos insectos en tu colchón el consejo de Sistach es que, dependiendo de la infestación, no hace falta que lo tires ya que puedes intentar "limpiarlo bien". "Yo no lo tiraría de entrada. Una vaporeta puede hacer el servicio de limpieza. También puedes envolverlo en plástico y dejarlo así unos días para que las larvas se mueran al no poder alimentarse de sangre".