VÍDEO | El emotivo reencuentro de varias familias con los guardias civiles que los rescataron 11 días después

Son muchos los reencuentros que estamos viendo entre familias y amigos que desaparecieron o perdieron el contacto por la fuerte llegada de la DANA el martes 29 de octubre en Valencia.

Silvia y su familia volvían a casa desde Barcelona cuando las fuertes lluvias inmovilizaron su vehículo en el polígono de Ribarroja de Turia, quedándose atrapados en su interior. Bajo la amenaza de que el coche se inundase, los padres subieron a sus hijos pequeños a la parte superior del coche, pero momentos después el vehículo volcó y fueron arrastrados por la corriente. En ese instante Silvia afirma que dio por perdida su vida: "No había escapatoria de ahí, miré a mi marido y me despedí de él".

Las lluvias torrenciales empujaron por las calles todo tipo de objetos, pero fue por inercia cuando gracias a una estructura y dos coches se formó un cobijo en el que la familia pudo resguardarse durante horas. "Creo que tengo un ángel de la guarda o que Dios nos quiere porque no encuentro la explicación de cómo puede ser que en lugar de aplastarnos, nos abrazaron", añade.

Pasado el tiempo, vieron a lo lejos un camión de butano de tamaño considerado y no dudaron en recurrir a él para estar a salvo. El operario les acogió hasta que finalmente pudo llegar la Guardia Civil.

Ángeles de la guarda

Álvaro y Alejandro fueron los dos agentes que consiguieron liberar un camino de forma que no fuese peligroso para acceder a la familia y al resto de miembros que había en ese furgón. Alejandro cuenta que no dudó en actuar en cuanto les vio atrapados. "Enseguida mi compañero y yo no lo dudamos, y cada uno fue por un lado del coche a sacar a los niños. En ese momento antepones un poco la seguridad de los demás antes que tu propia vida porque estás pensando en toda la gente que está sufriendo", explica.

Silvia recuerda ese día como si fuese ayer, y hoy ha querido volver a reunirse con las dos personas que les salvaron la vida.

También es el caso de María Rosa y Eugenio, que fueron rescatados por un equipo de la Guardia Civil el mismo día en Utiel. La pareja estaba cubierta de agua hasta la cadera, y María Rosa tuvo que subirse a unas escaleras para pedir auxilio. En ese momento varios agentes de la Guardia Civil la vieron y enseguida fueron a socorrerla. Esa noche los supervivientes durmieron en las dependencias de la Benemérita y, aunque todavía once días después no han podido acceder a su casa, hoy han querido volver al cuartel para agradecer a los que le dieron una nueva oportunidad de vivir.

