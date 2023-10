La víctima del médico de Toral de los Vados: "Me frotó el clítoris y me introdujo los dedos... Dijo que llegaría al orgasmo"

Escalofriante relato de la presunta víctima de un delito de abusos sexuales por parte de un médico en Toral de los Vados, León. Todo ocurrió cuando la joven tenía 18 años. Acudió al centro sanitario porque llevaba 8 meses sin tener la regla y, después de realizarse un test de embarazo, fue derivada al especialista en el Hospital de El Bierzo.

Allí le atendió un médico. La joven acudió junto a su madre y su abuela. Ya en la consulta, ella le contó lo que le ocurría. "El médico empezó a reírse de lo que le contaba", asegura la joven, que también afirma que le hizo comentarios como "tu pareja tiene que estar muy contenta".

Según el relato de la presunta víctima, el facultativo le hizo preguntas tales como desde cuándo se depilaba su zona genital o si llegaba al orgasmo en sus relaciones sexuales.

"Me introdujo los dedos como si fuera una penetración"

"Me hizo preguntas incómodas, me frotó por la zona del clítoris, tras echarse lubricante en los dedos, me los introdujo en la vagina como si fuera una penetración. Estuvo bastante rato haciendo eso y me dijo que si seguía haciéndolo llegaría al orgasmo", declaró la joven ante el juez, tal y como informa la agencia de noticias Ical.

Finalmente el médico, que no reflejó por escrito nada de la 'exploración', hizo el volante para la joven. La presunta víctima asegura que salió de la consulta "en estado de shock", dándose cuenta de que lo que acababa de ocurrir no era normal.

La joven le contó lo ocurrido a su madre, que regresó para pedir explicaciones, pero desde el centro sanitario aseguraban que ese tipo de exploraciones eran "normales". Finalmente la joven decidió acudir a la Guardia Civil e interponer una denuncia contra el médico que le atendió.

El médico niega la exploración

El médico de Toral de los Vados, León, atribuye la denuncia a "posibles ayudas", niega los tocamientos y asegura que fue ella quien se tumbó en la camilla con los pantalones bajados. Según la versión del médico, fue él quien dijo a la joven que ese tipo de exploraciones solo las hacían los ginecólogos.

Por estos hechos ocurridos en octubre de 2021, el Ministerio Fiscal pide una pena de nueve años de prisión para el médico, además de una indemnización de 10.000 euros y una orden de alejamiento de 500 metros con respecto a la presunta víctima.