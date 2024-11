Los vecinos de Paiporta cuentan a Antena 3 Noticias qué les dijeron los reyes: "Me cogió el Rey y me dijo que iban a dar ayudas"

La visita de los reyes a Paiporta se convirtió este domingo en la imagen del día. La presencia de la comitiva, en la que también se encontraban Pedro Sánchez y Carlos Mazón, provocó momentos de tensión e indignación entre decenas de personas en Paiporta.

Los reyes, el presidente del Gobierno y de la Generalitat fueron recibidos con gritos de "fuera" y con lanzamiento de barro y lodo, que alcanzó a parte de la comitiva. En este momento, el grupo se divide. El rey permanece en el lugar y pide tranquilidad a su escolta, abriéndose paso entre la multitud.

El rey Felipe decidió quedarse y habló con varios vecinos. Uno de ellos es Fernando, que cuenta a Antena 3 Noticias que el monarca le aseguró que "no nos van a abandonar". Cuenta que Felipe VI trasladó calma: "Me cogió el rey y me dijo que iban a dar ayuda".

Otro de los momentos más impactantes es cuando, en medio de la indignación, el Rey pregunta por la Reina sec. Doña Leticia había recibido un impacto de barro en la cara y uno de sus escoltas está visiblemente herido. A pesar de los momentos de tensión, la monarca decide quedarse también para escuchar varios testimonios. "Le dije que yo tenía 23 años y me dijo que tenía casi la edad de su hija y que lo entendía perfectamente. El abrazo que me dio me vino bien pero después te giras y ves la realidad de todo", relata a Antena 3 Noticias la joven que habló con Doña Leticia.

Unas palabras de apoyo que también recibió Ana María. La Reina le dijo que "esto era un momento difícil y la ayuda iba poco a poco".

Los vecinos han asegurado además que trasladaron a la monarca que el momento de la visita no era el oportuno: "Yo no la veía necesaria, tenían que haber venido desde el primer día".

"El municipio no es así pero hay desesperación"

La alcaldesa de Paiporta (Valencia), Maribel Albalat, asegura que el municipio "no es así" pero los vecinos se sienten "abandonados" y hay "desesperación". "La violencia no está nunca justificada", reconoce y explica que lo que se vivió fue "un ápice demasiado elevado, pero es verdad que era reflejo de la impotencia, de la frustración, de la impotencia y de la desesperación de los vecinos de Paiporta, que se sienten abandonados".

"Paiporta es un pueblo solidario, lo ha demostrado ahora con la cantidad de vecinos que han acogido a sus vecinos en sus casas, que les dan agua y todo lo que necesitan. Somos un pueblo trabajador y solidario", ha defendido la alcaldesa, que apunta que "lo de ayer fue una llamada desesperada".

"Que venga más maquinaria y que limpien las calles para poder iniciar cualquier servicio mínimo: la recogida de basuras, la atención sanitaria... Todo se complica muchísimo si no puede pasar un vehículo", ha instado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com