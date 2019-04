Unas 2.000 personas se concentran en Tordesillas contra la prohibición del Toro de la Vega

Miles de personas han defendido la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid) y se han concentrado en la abarrotada plaza de la Villa para rechazar la prohibición del Torneo mediante un decreto de la Junta de Castilla y León, algo que consideran "un atropello a la tradición, la democracia y la libertad", así como a la "justicia, la cultura, la diversidad y el pluralismo".

"Tengo derecho a mi fiesta" y "el Toro de la Vega es nuestro, ¡respétalo!" fueron algunos de los lemas

La Plaza Mayor, en la que según la Plataforma Ciudadana de Tordesillas que ha convocado la concentración pueden haberse reunido unas 4.000 personas, se ha vestido con banderas de España con un toro y otras de diferentes peñas y asociaciones de diversas localidades del país para reivindicar la celebración de este festejo.

Allí se han podido leer carteles en los que se decía "políticos ¡fuera!", "Juan Vicente, sal de tu escondite, políticos traidores vendéis a vuestra madre", "tengo derecho a mi fiesta", "el Toro de la Vega es nuestro, ¡respétalo!" o "sí al Toro de la Vega, sí a los toros".

Los portavoces de la Plataforma han mostrado su satisfacción por el apoyo recibido, mucho del cual procedente de fuera de la localidad y de la Comunidad, llegados de Valencia, Cantabria o Madrid, incluso del extranjero, además de a través de las redes sociales. Además, han denunciado públicamente amenazas a la gente de la localidad por parte de colectivos animalistas.

Entre los apoyos y adhesiones con los que cuenta la Plataforma se encuentran más de 70 asociaciones, federaciones y grupos de aficionados, más de 30 periodistas y 20 ganaderos, unos 50 toreros, novilleros, subalternos y cortadores, así como y distintas empresas, webs y revistas.

A la concentración han acudido alcaldes de localidades próximas como Viana, Pollos o Nava del Rey, cuyo primer edil, el 'popular' Guzmán González Alonso es también diputado provincial.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto, al que ha puesto voz el torero francés André Viard, en el que han asegurado que protestan contra un "atropello" y un "despropósito cultural, político y social" como es la prohibición del "histórico y ancestral" torneo. "Que tan anclado está en la identidad de nuestra Villa y tan pegado a la piel de nuestros sentimientos y vivencias", han señalado.

Asimismo, han afirmado que acuden a la concentración para decir que "Tordesillas no se rinde" y que los aficionados taurinos "no van a dar por perdida esta batalla" porque no van a parar "hasta que se corrija y rectifique este indigno atentado a la tauromaquia"