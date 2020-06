'Una cita contigo', en la desescalada, con Laura Chica: 'Claves para sentirte mejor contigo mismo'

Hoy vamos a aprender un nuevo concepto en esta desescalada, se trata de la autocompasión, la compasión hacia uno mismo. Este concepto, importado de la filosofía oriental, tiene que ver con la capacidad que tenemos de cuidarnos, de tratarnos con respeto y amor, sin juzgarnos, algo que nos suele costar mucho, en multitud de ocasiones. Cuando las cosas no van tan bien o no las tenemos tan controladas como deseamos, no solemos tratarnos bien a nosotros mismos. De ahí la importancia de la autocompasión en estos tiempos que corren. Conocer en profundidad este concepto nos ayudará para seguir avanzando y dando pasos hacia delante.

Autocompasión es aprender a tratarnos a nosotros mismos con amor, amabilidad y respeto. En general, cuando las cosas van bien, nos llevamos bien con nosotros mismos, pero cuando las cosas no salen como esperábamos, no siempre es así. Piénsalo y reflexiona sobre ello.

Estas son las claves que nos propone Laura Chica para tratarnos y sentirnos mejor con nosotros mismos:

•Permítete ser tú, con lo que estás sintiendo, con lo que estás viviendo, con todo lo que hay en ti. Autocompasión es amor.

•No te juzgues, no te compares, no te critiques, ACEPTA.

•Piensa cómo tratarías a alguien que quieres, y hazlo así contigo. Probablemente tu forma de hablar y de relacionarte contigo será de más amor, amabilidad y cariño. Aprende a quererte y a cuidarte como a la persona que más quieres y la relación contigo cambiará.

•Recuerda que tú también mereces todo lo bueno que la vida tiene para ti. Empieza por creerlo tú.

Y ahora que ya has aprendido las claves de la autocompasión solo queda aplicarlo en tu vida real. Si te ha gustado esta nueva entrega de #UnaCitaContigoA3N, compártela en tus redes sociales y házselo llegar a tus seres más queridos.