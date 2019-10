La Policía Nacional continúa buscando a los nueve internos fugados del CIE de Murcia

Agentes de la Policía Nacional continúan la búsqueda de 9 inmigrantes fugados del Centro de Internamiento de Extranjeros de Sangonera la Verde (Murcia) en el tercer incidente de este tipo ocurrido en estas instalaciones en las últimas semanas.

En los incidentes, nueve agentes resultaron heridos, cinco de los cuales fueron trasladados a centros sanitarios por diversas contusiones y heridas que precisaron puntos de sutura, si bien ya han sido dados de alta, según informó un portavoz de la policía.

La revuelta ocurrió este lunes, poco antes de las nueve, en circunstancias que hasta el momento no han trascendido, y nueve internos consiguieron fugarse del CIE, en el tercer suceso de este tipo en poco más de un mes.

El pasado 5 de octubre, 67 de los 127 inmigrantes internados en este centro se fugaron aprovechando la entrada de una ambulancia a las instalaciones para atender a un inmigrante, hechos en los que resultaron heridos cinco policías.

El 31 de octubre otros cinco inmigrantes de los 89 que se encontraban en el Centro lograron fugarse aprovechando una pelea.

Tras los incidentes en el CIE de Sangonera, tanto PSOE como Podemos en la Comunidad de Murcia han pedido el cierre del centro, los socialistas quieren que sea de modo temporal, mientras que Podemos quiere que sea permanente.

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Murcia, Joaquín López, ha lamentado que en poco tiempo se haya producido un tercer incidente y una situación que ha podido atentar contra la seguridad e integridad de las personas que allí se encuentran. Ha indicado que la situación "no es la adecuada y no se dan las condiciones para la seguridad de las personas que allí están", por lo el PSOE reitera la necesidad del cierre temporal de sus instalaciones "pues es evidente que no reúne las condiciones y está provocando que se den este tipo de situaciones".

Por su parte, el diputado regional de Podemos Andrés Pedreño ha denunciado en un comunicado que el último incidente en el CIE de Sangonera ha ocurrido pocas horas después de una reunión que mantuvo con la jueza responsable del control del centro, con quién verificó que en él están hacinados los inmigrantes. Pedreño ha recordado que desde Podemos vienen insistiendo en que es necesario realizar una supervisión de las condiciones que se dan en este centro, y critica que la única información de lo que ahí sucede se conoce por la ONG 'Convivir sin racismo'.

Ha insistido en que el CIE "no es una cárcel, por eso los continuos motines que se vienen desarrollando nos están indicando que en este centro se vulneran las condiciones mínimas para la convivencia armoniosa".