Un monitor mete miedo a un niño antes de tirarse en tirolina: "Han caído un montón de niños, pero no todos se han muerto"

Un monitor atemorizando a un niño momentos antes de tirarse por una tirolina ha indignado a las redes sociales. El pequeño, que se encuentra subido en una plataforma y con el casco colocado, lo pasa realmente mal al escuchar las palabras que le hace el hombre.

"En el caso de que te caigas, que no es la primera vez que ocurre, cierras la boca y los ojos. Tienes casco, es de plástico malo pero al menos algo te va a amortiguar", así comienza el monitor a meter miedo al niño. El hombre le asegura que ahí se "han caído un montón de niños a lo largo de los años, pero no todos se han muerto".

El menor, a punto de llorar, reconoce: "Ya no quiero tirarme, me estás asustando". Un súplica a la que el monitor hace caso omiso y sigue atemorizándole: "¿Tu firmaste el papel amarillo no? Un papel amarillo del seguro que deberían haber firmado tus padres y tú".

"¿Tu sabes rezar? Pues reza algo tío", es lo último que el hombre dice al pequeño momentos antes de tirarse por la tirolina. "Me encanta cuando hacen pucheros", asegura finalmente el monitor, unas palabras que han indignado a los usuarios de las redes sociales.

El campamento explica que fue una broma pactada con la familia del niño

Los responsables del campamento en el que tuvo lugar el incidente, indican a través de un comunicado en Facebook que "el monitor que realiza el vídeo no es trabajador de nuestra empresa, es un monitor acompañante de un viaje Escolar".

Además matizan que el vídeo se grabó con consentimiento de las familias de los niños que participaban en dicho viaje escolar con el objetivo de realizarles una broma.

Indican además que ese vídeo se envió de forma privada a las familias a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp y que alguien ajeno lo ha publicado en las redes sociales.

Explican que el comportamiento del monitor fue acordado entre él y las familias de los niños e indican que tanto la familia como el monitor han denunciado lo ocurrido por "publicar imágenes de un menor sin consentimiento por parte de la familia".