El truco de la abuela para que el bizcocho sea realmente esponjoso

Hacer un bizcocho parece fácil, pero hacer un bizcocho esponjoso es otra cosa… El olor tan característico de este dulce alegraba tus meriendas en casa de la abuela. Y seguro que durante la pandemia te dio por cocinar y más de una vez te quedabas mirado por la ventana del horno viendo como se iba haciendo. Pero también has sufrido como de forma inesperada, tu bizcocho empezaba a hundirse por el centro o se quemaba por fuera y por dentro no terminó de hacerse. El problema puede ser la temperatura del horno, el tamaño del molde o la forma de mezclar los ingredientes.

A la hora de hacer una buena receta de repostería necesitamos conocer los ingredientes, el modo de preparación y tener unos buenos utensilios.

Las recomendaciones que te hacemos a la hora de hacer un bizcocho y que salga realmente esponjoso, es la elección de la harina. La harina especial para repostería es la más recomendada. Además, antes de utilizarla es recomendable pasarla por un colador para tamizarla y que quede mucho más suelta. ¿Por qué colar la harina? porque si lo echamos de golpe, es posible que nuestra mezcla tenga grumos y que, al final el bizcocho no suba bien ya que no tiene el aire necesario.

Ingredientes

3 huevos

1 yogurt (puede ser del sabor que quieras, generalmente natural o de limón)

Aceite de oliva ( 1 medida del envase de yogurt)

Azúcar (2 medidas del yogurt)

1 limón (si el sabor del yogurt es limón. También poder echarlo si el yogurt es natural)

1sobre de levadura (16 gramos de polvo para hornear)

Harina y mantequilla para untar el molde

1 cucharada de azúcar glas.

Masa de bizcocho esponjosa

El primer paso para hacer una masa de bizcocho esponjosa es mezclar los huevos y colocarlo en un bol grande con el azúcar. Debes de batir todo bien con una varilla manual y si no tienes una varilla puedes utilizar una cuchara de madera. Se utiliza una batidora de varillas porque la varilla introduce más aire en la masa y de esta forma quedará esponjosa.

A continuación, añade el yogurt y el aceite al bol, y de nuevo, bate todo. Una vez esté todo mezclado e integrado echa la cáscara rallada de limón. Un consejo que le damos es que cuando ralle el limón, solo rallar la parte amarilla sin llegar a rallar la parte blanca.

El tercer paso es tamizar la harina sobre la masa, recuerde pasarla por el colador para evitar grumos. Y añade también la levadura química o polvo para hornear. De nuevo, mezcla todo bien hasta tener una masa homogénea y sin grumos.

Mientras pon el horno a precalentar.

El momento moldo es uno de los últimos pasos. Deberás untar un molde apto para horno y untar mantequilla. Además, deberás espolvorearlo con harina. Vierte la masa del bizcocho en el molde y hornea.

Mete la masa a 180º durante 40 minutos. Una vez hecho, apaga el horno, retira el bizcocho y deja que se enfríe. Para despegar el bizcocho, despea con un cuchillo los laterales del molde para sacarlo sin problemas. Y puedes adornarlo con azúcar glas, chocolate, fruta, etc.

Tips para la masa del bizcocho

No se debe dejar reposar mucho la masa una vez batida, porque de nuevo desaparecerá el aire y le costará más subir. Por ello la importancia de precalentar el horno previamente.

El molde del bizcocho también en importante

Los ideales son los moldes desmontables y antiadherentes. En cuanto al tamaño del molde, no debe ser ni muy grande ni muy pequeño porque si es muy pequeño el bizcocho subirá mucho y se os hundirá o no se hará bien por dentro, y si es muy grande es probable que os quede planito y seco. Los moldes de silicona son difíciles a la hora de que no se desparrame la masa.

No obstante, no se olvide de engrasar el molde y de espolvorear la harina.