El Tribunal Supremo aborda las restricciones en las comunidades excluyendo la medida del toque de queda

Pese a las presiones de las autonomías para que se prorrogara el estado de alarma, el Gobierno central decidió el pasado 9 de mayo no demorarlo. Las restricciones que quieran imponer las comunidades quedan por tanto en manos de la Justicia y, debido a que hay tribunales que han tumbado el toque de queda, el asunto ha llegado ya al Tribunal Supremo.

Por ello, el alto tribunal deliberará hoy sobre las restricciones de las comunidades autónomas que no han sido avaladas por los anteriormente citados Tribunales Superiores de Justicia. Esto ocurre casi 10 días después de que dejara de estar vigente esta medida y hasta el Supremo solo han llegado recursos que cuestionan las decisiones adoptadas por dos TSJ, el de Canarias y el de Andalucía.

En estos dos casos no se ha recurrido finalmente el rechazo a prolongar el toque de queda por parte judicial, donde la Sala de lo Contencioso del Supremo no tiene previsto pronunciarse y según fuentes del Alto Tribunal, reconocen que su respuesta queda "limitada".

Los casos de Canarias y Andalucía

Hasta el momento, los únicos recursos que cuestionan las decisiones adoptadas por dos TSJ son el de Andalucía, con sede en Granada y el de Canarias. Hoy, los magistrados deliberaran sobre estos dos recursos planteados por ambos gobiernos y hacen hincapié en que el de mayor calado jurídico es el que afecta al TSJ de Andalucía dado que en el caso de Canarias no se cuestionan las competencias de las comunidades autónomas" para aplicar medidas que limiten derechos fundamentales con el único amparo legal de la legislación sanitaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reafirma en la autoridad autonómica "para la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales por razones de salud pública". Esto ocurre a pesar de que no se avale el cierre perimetral en las islas tras no considerar que esta medida "no esté suficientemente motivada". Por ello, se insiste en que la resolución andaluza es la que permitirá a los magistrados "fijar doctrinalmente hasta qué punto una comunidad autónoma puede acordar un cierre perimetral". Además han aclarado que en "todo aquello que no se cuestione la potestad autonómica solo habrá que valorar si los criterios para avalar esa competencia son o no correctos".

La propia Fiscalía apunta a que la "principal controversia" que tendrá que aclarar el TS es la existencia o no de "normas legales idóneas habilitantes, en el marco constitucional, para dar cobertura a las medidas sanitarias de prevención del contagio por Covid-19 cuando dichas medidas pueden afectar al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales". Tema en el que no se ponen ce acuerdo ni en el TSJ andaluz.

La Fiscalía subraya que "nos hallamos ante un supuesto que excede con mucho de los 1.000 casos de contagio diagnosticado por 100.000 habitantes en 14 días" con la finalidad de que "la restricción de la libertad de la circulación acordada por la Junta de Andalucía puede resultar eficaz para la disminución del riesgo de expansión de la enfermedad". Y advierten que "no parece discutible que una interpretación del texto legal que descarta a priori la viabilidad misma de tal decisión genera un obstáculo a la consecución de ese objetivo sanitario" y por lo tanto, "un impedimento para la satisfacción de los intereses generales".