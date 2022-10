Temor en el barrio valenciano de La Fuensanta por las ratas: "Mucha gente está asustada y no quiere salir de su casa"

Las ratas 'invaden' el barrio valenciano de La Fuensanta y desesperan a sus vecinos. Pilar, una de ellas, muestra a Antena 3 Noticias el veneno que ha tenido que colocar en la puerta de su vivienda. "Por aquí -explica, señalando el suelo- van ratas, más de 200, y cucarachas", cuenta.

Esta vecina asegura que "mucha gente está asustada y no quiere salir de su casa". "Lo destrozan todo tipo de cableado y superficies y el ruido que generan no nos deja ni dormir". "Esto es un barrio humilde, necesitamos ser escuchados, no podemos más", lamenta mientras sostiene en la mano las hojas con las firmas que están recogiendo para presentar al Ayuntamiento de Valencia.

Joaquín Otero es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Fuensanta. Otero apunta que ha contactado con el consistorio para que el problema se resuelva lo antes posible: "Esto de las ratas es lo último, es un asunto de primera necesidad", se queja.

La respuesta de la concejalía

Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con la concejalía delegada de Salud y Consumo para preguntar por esta situación. El consistorio responde que el foco de origen de las ratas está situado en una zona de jardín de suelo privado de los vecinos y que, aún así, periódicamente se llevan a cabo tareas de control de plagas, la última esta misma semana.

Por otra parte, la concejalía indica que en el sótano de los edificios de esta barriada- construida a finales de los años 50 para albergar a las víctimas de la devastadora riada que sufrió Valencia en el año 1957- se encuentran unas cámaras de aire que favorecen la anidación de los roedores.

Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, se ha reunido con un grupo de habitantes del barrio y ha criticado en sus redes sociales "el abandono del gobierno de Ribó hacia nuestros barrios". Giner ha anunciado que lo llevará al pleno municipal.