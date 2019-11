Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2019: Horario y dónde comprobar si tu número ha sido premiado

Hoy la ONCE celebra uno de sus sorteos extraordinarios anuales, el 11 del 11 de la ONCE 2019. Con cada cupón de 6 euros podrás ganar hasta 11 millones de euros. El sorteo de la ONCE de hoy también reparte 11 premios de 1.000.000 euros y otros 11 de 111.000 euros. Todo un baile de unos y ceros para alegrar el bolsillo de los afortunados.

El sorteo 11 del 11 de la ONCE se celebra hoy, 11 de noviembre de 219 a partir de las 21:25 horas (hora peninsular) y podrás seguirlo en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y comprobar tu número online para saber si eres uno de los premiados.

Cada cupón del sorteo 11/11 de la ONCE 2019 tiene un precio de 6 euros y está compuesto por números desde el 00000 hasta el 99999. En total se venderán 100.000 números del sorteo 11 del 11 de la ONCE a lo largo y ancho de toda España. ¿Ya tienes el tuyo? Podrás comprar tu cupón hasta las 20:55 h de hoy.

Entre los premios del sorteo 11 del 11 de la ONCE 2019 destaca el jugoso primer premio de 11 millones a las cinco cifras y serie. Además, la ONCE reparte 11 premios de un millón de euros y otros 11 premios de 111.000 euros. El cuarto premio asciende a 40.000 euros, 119 premios a las cinco cifras.

Que la suerte te acompañe hoy en el sorteo 11 del 11 de la ONCE 2019