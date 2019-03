El sindicato médico AMYTS cree que traer a España al sacerdote con ébola, conlleva riesgos

MÉDICO RADIÓLOGO DANIEL BERNABÉU

El traslado del sacerdote contagiado con el ébola, Miguel Salguero, no ha sido un acierto para todos. El Portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid cree que no se ha sido prudente, que es arriesgado e innecesario. El médico se ha preguntado si "alguien puede garantizar al 100% que el virus no se va a escapar" y consideta que traer al misionero es una decisión "política y no sanitaria".