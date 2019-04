Siete personas mueren en sendos accidentes de tráfico

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que "habría que hacer" 5 millones de controles de alcoholemia al año para que el conductor "tenga la sensación de que le pueden coger", así como volver a hacer campañas con un "impacto duro" sobre los accidentes de tráfico. "La buena campaña es la que toca el corazón", ha precisado.

Así lo ha manifestado el director de la DGT este viernes 20 de julio en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, en la que ha criticado que se haya "banalizado" el tema de los accidentes de tráfico. "¿Qué problema tiene en España un coste superior que 1.800 muertos al año?", se ha preguntado. Una de las medidas que ha destacado el Navarro para intentar reducir la siniestralidad es rebajar la velocidad dentro de las ciudades a 30 km/h. "Esto está sobre la mesa. Es una calle con un único carril ir a 50 km/h es algo que es un disparate", ha dicho.

Respecto a las sanciones penales por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, Navarro ha dicho que las familias de las víctimas están de acuerdo en que sea considerado un agravante y no un atenuante. "¿Cómo que es homicidio no intencionado? ¿Cómo que no es voluntario?", ha cuestionado.

En este sentido, ha recordado que en 1 de cada 3 accidentes mortales aparece que el conductor ha dado positivo en alcohol o drogas. "En el alcohol hay un mensaje muy importante, hay que decir que como mates a alguien no vas a poder dormir el resto de tu vida", ha apuntado.