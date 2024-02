Una rata aparece en un colegio de Sevilla y ataca a un niño

Nunca es buena idea molestar a un animal que está asustado, como ocurrió el pasado viernes en el colegio CEIP Borbolla del céntrico barrio de Nervión de Sevilla. Tras las lluvias registradas ese día, decenas de ratas salieron de las alcantarillas y deambularon por varios puntos del barrio, tal y como pudieron observar algunos vecinos. Al parecer, una de ellas trató de buscar cobijo en el centro educativo y alumno decidió cogerla. El animal se "defendió", tal y como ha aclarado la directora del colegio, Norma Mora. "Sólo le dio un pequeño golpe, no le mordió", añade la responsable del centro.

A pesar de que no había heridas superficiales en el menor, se tomó la decisión de llevarlo al centro de salud más cercano y allí descartaron realizar cualquier tipo de actuación preventiva. "No hizo falta vacunarlo, no tenía ni un rasguño", afirmaba la directora, que considera que con este suceso se ha creado cierto "alarmismo". Tanto es así que varios padres no están conformes con esa consideración y denuncian que el centro no les ha informado de lo ocurrido y que no es la primera vez que ocurre.

No es la primera vez

La propia directora reconoce que haces unas semanas han tenido que poner "trampas" a los roedores porque "aparecieron excrementos similares a los de las ratas", todas alejadas de los niños, para que no pudieran tener contacto con ellas. Mora considera que el problema de la aparición de estos animales no se circunscribe sólo al colegio, sino al barrio entero, porque, asegura, "han aparecido hasta en el centro de salud y aquí cerca hay un ficus por el que corren".

Ante esta situación, serían las autoridades las encargadas de desratizar la zona y garantizar que su presencia quede controlada.

