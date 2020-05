Qué mascarillas se deben lavar y cómo hacerlo correctamente para evitar el contagio por coronavirus

Más información El truco definitivo de los nudos en la mascarilla de un médico para protegerse del coronavirus

El Ministerio de Sanidad publicó recientemente una guía sobre la correcta desinfección de las mascarillas, sin embargo, sigue existiendo la confusión sobre qué mascarillas se pueden lavar y cómo hacerlo de forma correcta.

El documento del Gobierno explica los tres métodos distintos con los que podemos lavar y desinfectar nuestras mascarillas, eso sí, siempre que sean reutilizables.

Los farmacéuticos señalan que esta guía puede ser confusa porque sólo vale para aquellas mascarillas que son reutilizables, y la mayoría de ellas no lo son.

La mayoría de las mascarillas higiénicas son de un solo uso. El hecho de lavar una mascarilla no reutilizable no solo no será efectivo, si no que reduciremos su capacidad de filtración, por lo que esa mascarilla ya no será eficaz.

Por otro lado, las mascarillas reutilizables no podrán desinfectarse cualquier manera. Podemos hacerlo, según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de tres formas diferentes.

La primera es lavar la mascarilla a temperaturas entre 60 y 90 grados en la lavadora, usando un detergente normal. Otra forma es meterla en una disolución de agua con lejía, en poca cantidad, durante 30 minutos y aclararla muy bien con agua y jabón después.

La tercera opción se basa en desinfectar la mascarilla con peróxido de hidrógeno, un producto autorizado por el Ministerio de Sanidad que se ha demostrado eficaz a la hora de eliminar al coronavirus. Es importante recordar que no se deberá lavar una mascarilla de un solo uso, ya que acabaremos con sus propiedades de filtración.