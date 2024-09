Primera boda en 60 años en un pueblo de La Rioja: "Siempre soñé con ir a la iglesia en tractor"

Alegría en la localidad riojana de Bezares. Una pareja ha protagonizado la primeraboda en 60 años.

En el pequeño territorio solo viven 20 vecinos. De hecho, para el célebre día han tenido que reacondicionar la iglesia, que se encontraba abandonada. Los novios llegaron a la instalación en tractor, un sueño cumplido para la novia.

"Siempre bromeaba y siempre decía el día que me case yo voy a ir en tractor a la iglesia. Al final mi sueño se ha hecho realidad", ha explicado la riojana.

También utilizaron el frontón del pueblo para celebrar el banquete de la boda y la piscina para el coctel. "La gente estuvo volcada en la boda y fue increíble la verdad", ha subrayado el novio.

Primera macroboda en España

Este pasado mes de agosto se ha celebrado la primera macroboda en España.Dieciocho parejas dieron el 'sí, quiero' en iniciativa de un párroco de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. El objetivo de este evento fue "ayudar a las parejas que no podían casarse por razones de dinero, logística, familia...".

Las dieciocho parejas se unieron en matrimonio en la parroquia de San Sebastián Mártir, durante las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. "Teníamos el sueño de casarnos algún día, se dio la oportunidad y aquí estamos", comentaba una de las novias.

El padre Javier, parroco de la iglesia, subrayó durante los últimos meses los novios y los voluntarios de la parroquia realizaron "juntos un camino muy bonito de preparación", con ensayos y peticiones de trámites.

Durante la ceremonia, cada pareja de novios subió al altar con sus padrinos, pero el intercambio de anillos y arras en el pasillo de la iglesia se hizo simultáneamente. "Es algo que no había visto antes, he estado en dos bodas recientemente, pero no tienen nada que ver", afirmó uno de los allí presentes.

Después, la parroquia organizó un "brindis general" en el entorno del templo. "Ha sido un detalle muy bonito por el cura, ha sido muy especial y muy emotivo", comentó uno de los recién casados.

