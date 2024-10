El primer robot bombero multifunción "trabaja" en Bizkaia

Los bomberos de Bizkaia tienen un nuevo compañero de trabajo. RB3 es un robot multifunción que se encargará de situaciones de alto riesgo, como incendios, ambientes altamente contaminados o derrumbes, reduciendo los riesgos para el resto del equipo.

Es el primero de estas características que operará en España y similar al que ayudó a apagar el incendio de la Catedral de Notre Dame en París.

El modelo Colossus pesa 500 kilos y puede superar obstáculos de hasta 30 cm, ascender pendientes de más de 40 grados, subir y bajar escaleras, desplazar cargas de una tonelada y soportar temperaturas de 800 grados. Además se pueden montar en él equipamientos como cámaras térmicas, monitor de agua y puede utilizarse como cesta de transporte o porta-camillas para trasladar víctimas.

Los bomberos del parque de Artaza en Leioa han recibido formación específica para dirigir al nuevo integrante de la plantilla.

Isusko Mendizabal, jefe de servicio de Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, asegura que el robot va a resultar fundamental para minimizar riesgos en "incendios forestales, edificios o zonas con riesgo de derrumbe, túneles o garajes" Subraya que puede trabajar 16 horas seguidas con un juego de baterías y hacerlo ininterrumpidamente si se le cambian".

La tecnología como aliada

El equipamiento de última generación no viene para "sustituir a los bomberos" si no que podrán realizarse intervenciones más complejas, con más seguridad y eficiencia. "La tecnología - ha asegurado la Diputada General de Bizkaia, Elixabete Etxanobe- no sustituye la experiencia ni la profesionalidad, pero sí puede ser una aliada poderosa. Proporcionamos más seguridad a nuestros bomberos y bomberas", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.