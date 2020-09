Precintan un asador en Lorca en el que 100 personas celebraban una fiesta con karaoke

El local, un asador de Lorca (Murcia), fue precintado por la Policía Local en plena madrugada. En su interior se estaba celebrando una fiesta en la que participaba un centenar de personas, sin atender a las medidas de restricción frente al coronavirus.

El local se trata del asador Darfary. En la fiesta se concentraban numerosas personas, saltándose la normativa de seguridad frente al coronavirus. Además no se respetaban las distancias de seguridad para prevenir contagios de coronavirus.

Los agentes impusieron sanciones a los clientes que incumplían las normas, no cumplían con la distancia social obligada para prevenir los contagios. En la fiesta, en la que no faltaba un karaoke, se concentraban más del máximo de 6 comensales por mesa que indica la normativa y varios asistentes estaban pidiendo en la barra del local, algo que no está permitido actualmente, puesto que las barras de los bares y restaurantes deben estar cerradas.

Hay otro precedente similar

En Murcia se ha actuado en otro evento similar en los últimos días. En Lorca se desalojó también, en la plaza Real del casco urbano. Allí, el fin de semana pasado, se celebraba un

La normativa autonómica considera estas actitudes como infracciones muy graves en materia de protección de la salud pública ante la pandemia de coronavirus que se intenta contener.